Altro acquisto di spessore per la Fidelis Andria: raggiunto in mattinata l’accordo con l’esterno destro classe ’93 Giuseppe Marco Zampano lo scorso anno protagonista in serie B con la Reggiana dove ha collezionato 13 presenze. Per il 27enne sono oltre 186 le apparizioni tra i professionisti di cui ben 100 in serie B. Diversi i gol e gli assist dell’esterno originario di Genova che tra le tante esperienze può vantare una lunga militanza al Venezia ed al Crotone. In Puglia esperienza, ormai diversi anni fa, con il Martina.

“Sono arrivato qui ad Andria con tante motivazioni e carico per questa nuova avventura – ha spiegato Giuseppe Zampano – Sto bene fisicamente, sicuramente non sto al 100% però mi sono già messo a disposizione dello staff tecnico. Ci tengo a complimentarmi con i ragazzi che ieri hanno ottenuto tre punti importanti ma li ho già visti carichi per la gara di mercoledì. Voglio ringraziare il mister, il direttore e la società che mi hanno voluto fortemente, cercherò di dare il massimo per questa piazza che merita veramente tanto. Ai tifosi prometto massimo impegno e vi posso garantire che sono carico come lo siete voi. Forza Andria!”.