La straordinaria calura estiva non è il solo problema che il mondo dell’agricoltura sta affrontando. È una fase delicata sotto numerosi punti di vista: il mondo del settore primario in Italia, al Sud in particolare e in una città a forte vocazione agricola come Andria, sta per essere sconvolto dalla nuova politica agricola comunitaria. La pac 2023-2027 è uno dei temi che abbiamo affrontato in una intervista di “Speciale Telesveva” con il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli: imprenditore agricolo, da sempre impegnato nelle battaglie per il settore, è voce libera e dissidente rispetto alle organizzazioni sindacali.

Considera la nuova politica agricola comunitaria una nuova riforma fondiaria che potrebbe falcidiare il numero di imprese agricole e di conseguenza l’occupazione in questo settore. La nuova pac aumenta la burocrazia dice Spagnoletti: complicare ulteriormente la burocrazia in un paese come l’Italia potrebbe sembrare impossibile. Basti pensare che i ristori delle gelate 2017/2018 devono ancora essere erogati mentre i fondi sono già da un anno nelle casse del comune di Andria.