Pronti via #vivofidelis: in rampa di lancio c’è la campagna Fidelity della Fidelis Andria per la stagione 2021/2022. Una campagna che punta lentamente alla normalità dopo periodi davvero complicati a causa del Covid-19. Una campagna che ha però molti tratti di continuità con la scorsa stagione e diverse novità.

Il ritorno tra i professionisti non può che essere celebrato con un sostegno importante alla società che punta a far tornare a vivere la Fidelis 365 giorni all’anno in un progetto partito ormai da oltre tre anni. Un rapporto sempre più stretto tra tifosi e club partendo da tre modalità di sostegno con le fidelity card che quest’anno potranno contare anche su una importante differenziazione di prezzi tra Platinum, Gold e Silver. Particolare attenzione sarà posta anche nei confronti di chi lo scorso anno ha già voluto sostenere direttamente la Fidelis nonostante le grandi difficoltà legate al Covid. Attenzione anche al mondo femminile ed agli over 65 oltre che ai diversamente abili ed agli under. Vivere le Fidelis ogni giorno dell’anno con un intreccio di passione, orgoglio ed opportunità che saranno trainate dal ritorno tra i professionisti della società biancazzurra.

Ecco tutti i pacchetti e le modalità di vendita.

Platinum Card

Il pacchetto Platinum comprende in omaggio:

Abbonamento Tribuna Centrale x 17 gare di campionato

Sconto sul merchandising Fidelis del 20%

Aggiornamenti in tempo reale sulle notizie in casa Fidelis

Membership card Platinum Fidelis

Sconti sulle iniziative dei partner Fidelis nel corso della Stagione Sportiva

Iniziativa Reporter per una domenica a sorteggio tra i member per vivere la gara a bordo campo

Accesso riservato all’area Ospitality dello Stadio “Degli Ulivi”

Mascherina Fidelis

Prezzi:

Intero – 380 euro

Over 65 / Under 16 – 320 euro

Donne – 220 euro

Gold Card

Il pacchetto Gold comprende in omaggio:

Abbonamento Tribuna Laterale x 17 gare di campionato

Sconto sul merchandising Fidelis del 15%

Aggiornamenti in tempo reale sulle notizie in casa Fidelis

Membership card Gold Fidelis

Sconti sulle iniziative dei partner Fidelis nel corso della Stagione Sportiva

Mascherina Fidelis

Prezzi:

Intero – 230 euro

Over 65 / Under 16 – 170 euro

Donne – 80 euro

Prezzi rinnovo Gold Card da stagione 2019-2020 con abbonamento valido per 18 gare di campionato:

Intero – 180 euro

Over 65 / Under 16 – 140 euro

Donne – 60 euro

Silver Card

Il pacchetto Silver comprende in omaggio:

Abbonamento Curva Nord x 17 gare di campionato

Sconto sul merchandising Fidelis del 10%

Aggiornamenti in tempo reale sulle notizie in casa Fidelis

Membership card Silver Fidelis

Sconti sulle iniziative dei partner Fidelis nel corso della Stagione Sportiva

Mascherina Fidelis

Prezzi:

Intero – 130 euro

Over 65 / Under 16 – 80 euro

Donne – 40 euro

Prezzi rinnovo Gold Card da stagione 2019-2020 con abbonamento valido per 18 gare di campionato:

Intero – 100 euro

Over 65 / Under 16 – 60 euro

Donne – 30 euro

FIDELITY CARD PER DIVERSAMENTE ABILI

Invalidità al 100% – 2 Gold Card gratuite con accompagnatori (20 card a disposizione)

Invalidità under 100% – 1 Gold Card gratuita ed accompagnatore Gold Card al costo di 100 euro

Nota Bene: Per l’accesso allo Stadio sarà sempre necessario il Green Pass. Disponibilità fino ad esaurimento posti e modalità di accesso all’impianto da gioco secondo le normative anti covid 19 vigenti. Nel corso della stagione la società si riserva due giornate biancazzurre.

MODALITA’ DI ACQUISTO MEMBERSHIP CARD

Dal 12 agosto al 3 settembre presso il Botteghino dello Stadio “Degli Ulivi” posizionato lato Distinti. Dal lunedì al sabato: 17-20.

PREZZI BIGLIETTI STAGIONE 2021-2022

Tribuna Centrale

Intero – 35 euro oltre prevendita

Donne – 30 euro oltre prevendita

Over 65 / Under 16 – 30 euro oltre prevendita

Tribuna Laterale

Intero – 20 euro oltre prevendita

Donne – 17 euro oltre prevendita

Over 65 / Under 16 – 17 euro oltre prevendita

Curva Nord e Curva Sud

Intero – 12 euro oltre prevendita

Donne – 10 euro oltre prevendita

Over 65 / Under 16 – 10 euro oltre prevendita

Settore Ospiti

Prezzo unico – 12 euro oltre prevendita