«La gestione della multiservizi urge di una forte revisione e cambio di mentalità. È importante che la Politica lavori su cinque funzioni: Pianificazione, Organizzazione, Controllo, gestione del personale e, soprattutto, sulla leadership». E’ quanto si legge in una riflessione a firma di Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale di Andria.

«Una leadership incarnata dalla politica che sappia proporsi degli obiettivi e guidarli per il raggiungimento degli stessi. Per molti anni, la gestione della multiservizi non ha fatto nulla di tutto questo e il risultato che è sotto gli occhi di tutti è fortemente e pesantemente negativo. Infatti, è con il passare degli anni che si scopre se la gestione è stata qualificata o no. Nella situazione finanziaria in cui versano le casse comunali, non è più possibile continuare a subire le perdite generate dalla stessa Multiservizi. Perdite che, evidentemente, sono figlie di errate previsioni o, addirittura, di assoluta mancanza di una VISION. Una vision che deve essere condivisa tra i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori. Quando non c’è la cultura aziendale, non può esserci una vision.

Allora, chiedo un sforzo all’intera classe politica cittadina, affinché si affronti con serietà, dedizione e urgenza, la questione Multiservice affinché vengano tutelati, motivati e stimolati gli interessi di tutti i protagonisti, famiglie comprese».