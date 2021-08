«È fatta!!! La Fidelis Andria è in serie C. Torna il calcio professionistico nella nostra Città. Una dura battaglia in cui l’amministrazione non si è sottratta. Chiamata a collaborare dalla Società sportiva, non ha esitato un secondo, costruendo il percorso di propria competenza per compartecipare a questo grande risultato». Esulta così Giovanna Bruno dopo la notizia ufficiale del ritorno in Serie C della Fidelis Andria.

«È l’Andria della ripartenza, non ci sono dubbi. Dai finanziamenti alle riqualificazioni, dalle collaborazioni allo sport. Passo dopo passo, è un’Andria che cresce, desiderosa di recuperare dignità e di alzare la testa. La Fidelis in serie C!

Un abbraccio al presidente, al mister, ai giocatori, ai tifosi, alla società tutta. Il loro entusiasmo travolgente, misto a caparbietà, ci hanno portato qui. Un grazie a chi si è speso nel tempo, con sofferenza e a volte in solitudine, in questi anni pregressi. Il covid ha messo a durissima prova tutto lo sport. Ma ora, dalle macerie di una assurda pandemia, piano piano si sta risalendo la china. Lo sport è un collante per la società, un volano per l’economia, una opportunità di sviluppo. Cogliamola insieme questa opportunità e viviamola al meglio.

Andria è una grande città. Forza Fidelis!»