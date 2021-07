«Nonostante il cambio d’amministrazione arriva la doccia fredda per i genitori andriesi.

Le notizie che si sono susseguite in queste ore sui giornali locali circa il piano di dimensionamento scolastico in alcuni istituti scolastici andriesi, hanno destato non poche preoccupazioni tra i genitori, soprattutto perché tali decisioni vengono prese considerando solo una parte della comunità scolastica». E’ quanto si legge in una nota a firma del comitato genitori andriesi.

«Noi C. G. A. (comitato genitori andriesi legalmente costituito) in qualità di Rappresentanti diretti dei genitori e degli alunni coinvolti chiediamo all’assessora Dora Conversano e alla sindaca Giovanna Bruno di essere coinvolti come parte attiva in un processo partecipato che non leda i diritti dei alunni, già pesantemente penalizzati dalla situazione pandemica».