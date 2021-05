Anche per l’estate 2021 verrà riproposta l’esperienza del progetto (R)Estate Insieme, per l’accompagnamento scolastico, e la socializzazione. Organizzata dalla Caritas, sono previsti 5 turni di 16 ragazzi per 10 giorni ciascuno, a partire dal 21 giugno.

Ogni giorno, dalle 9 alle 17, attività di studio, gioco organizzato, laboratori, sana alimentazione.

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 9 e ai 13 anni (iscritti in questo anno scolastico dalla 4 elementare alla terza media); sarà possibile iscriversi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (fino ad esaurimento dei posti a disposizione) presso la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola, 15 – Andria.

Il progetto coprirà il periodo che va dal 21 giugno al 27 agosto 2021.

Ogni turno è di 2 settimane, dal lunedì al venerdì.

Ogni turno sarà di 16 ragazzi suddivisi in 4 gruppi, ciascuno seguito da un formatore.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Diocesi di Andria – Caritas diocesana Via E. De Nicola, 15 – Andria; 0883.884824; [email protected]; lunedì – venerdì ore 9.30 – 12.00.