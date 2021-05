«Siamo alle solite. Per dare un senso al proprio esistere e per poter dire “siamo noi la parte responsabile” di ciò che fu il centro destra andriese, ora tocca al “Movimento Pugliese”, affiancato sui social dal guerrafondaio di turno in cerca di visibilità, porre un problema che in realtà tale non è, perché il fatto non sussiste. Intendiamo riferirci all’infondato allarmismo diffuso a piene mani, con il quale si dice che l’Amministrazione Comunale stia svendendo l’immobile della nuova Questura». E’ quanto si legge in una nota a firma del gruppo consigliare AndriaLab 3 – Bruno Sindaco.

«Dal primo giorno insediatosi, il Sindaco Bruno, lavorando alacremente e spendendo tutte le sue energie, ha inteso concretizzare uno dei punti fondanti della sua azione amministrativa illustrata con il programma elettorale: GARANTIRE SICUREZZA. Fra le varie azioni vi erano: consegnare alla città la Nuova Questura e fare in modo che le caserme dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avessero sedi idonee. Il valore della messa in esercizio della Nuova Questura ha un valore emergenziale e sociale, tale da giustificare ogni tipo di sforzo, anche economico per vedere concretizzarsi il prima possibile l’obiettivo. Nell’ultimo decennio si sono dilapidate risorse economiche su azioni insulse, figuriamoci se non si debba ritenere di agevolare in ogni modo il perseguimento di questo primario obiettivo per la collettività andriese che, oltre a fornire una migliore qualità della vita a tutti i cittadini, consentirebbe uno sviluppo economico libero da ogni tentativo di condizionamento malavitoso.

Nel merito della problematica, nel protocollo d’intesa iniziale del 27.09.2011 fra Ministero dell’Interno e Comune di Andria, veniva stabilito che una volta ristrutturato e reso operativo l’immobile al rustico di proprietà comunale di via Indipendenza, il Ministero avrebbe corrisposto un canone virtuale di locazione annua di 313 mila euro A RECUPERO, cioè a scomputo, dell’investimento ministeriale di 9 milioni di euro. Cioè il Comune non solo non avrebbe incassato un euro, ma avrebbe ricevuto indietro l’immobile in pratica dopo ventinove anni. Lo capisce anche un bambino che 313.000 euro sono una somma spropositata e quindi impossibile da pagare per la locazione di un lotto di terreno con all’interno un semplice fabbricato al rustico.

Successivamente, in data 22 gennaio 2019, a seguito di interlocuzioni con il Prefetto, il Comune raggiunge l’accordo per cui, invece del canone fittizio di durata ventinovennale, sia meglio effettuare una permuta: Il Comune cede al Ministero dell’Interno il fabbricato al rustico con circostante area di via Indipendenza del valore stimato dall’Agenzia del Demanio di 1 milione e 200 mila euro ed il Ministero concede al Comune di Andria il complesso di proprietà sede del Commissariato della Polizia di Stato in via Rossini di praticamente pari valore, sempre secondo una stima dell’Agenzia del Demanio.

Questa nuova soluzione, contenuta nel “Protocollo Aggiuntivo e Modificativo del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 27.09.2011”, non appena questo sarà sottoscritto, consentirà al Comune di Andria di venire in possesso del bene immobile ottenuto dalla permuta al massimo ad un anno dall’inaugurazione della Nuova Questura, così da poterlo eventualmente inserire fra i beni alienabili facenti parte del piano di riequilibrio, che, i cittadini ben lo ricordano, è il piano con il quale l’Amministrazione Bruno sta cercando di rientrare dalla enormità di debiti lasciati in eredità, anche da chi oggi grida alla svendita.

Il Sindaco Bruno e la sua maggioranza, consapevoli dell’importanza che riveste la Nuova Questura per la nostra comunità, sono perfettamente consapevoli di dover agevolare e velocizzare al massimo percorsi, interlocuzioni ed accordi sottoscritti con i massimi livelli Istituzionali, così da pervenire nel più breve tempo possibile alla sua piena operatività.

Tutto con buona pace di chi oggi o non ricorda o non sapeva perché era, a loro dire, tenuto all’oscuro dal proprio Sindaco dell’epoca N. Giorgino».