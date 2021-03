Superate oggi le 600mila dosi di vaccino somministrate in Puglia. In particolare, il dato aggiornato alle ore 17, è di 605.202 dosi. 138.943 sono le prime dosi somministrate agli over 80 e 68.441 le seconde dosi agli over 80.

Continua la vaccinazione degli over 80 nella provincia Bat. Tra oggi e dopodomani su Trani è in programma la vaccinazione di 900 persone mentre a Bisceglie oggi i clinici dell’ufficio di igiene sono concentrati sulle vaccinazioni domiciliari. Ad Andria oggi vaccinati in 140 tra over 80 e seconde dosi dei soggetti fragili del mondo della scuola.