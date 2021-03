234mila pugliesi hanno ricevuto la prima dose del vaccino anticovid 19, pari a poco più dell’80% delle dosi arrivate in regione da inizio campagna vaccinale. Si tratta di circa il 6% della popolazione esattamente in linea con quanto fino a questo momento avvenuto in Italia. 82mila, invece, i pugliesi che hanno già ricevuto anche la seconda dose pari al 2% della popolazione. Avanza seppur a ritmi non serrati la vaccinazione in Italia ed in Puglia. Quasi 64mila sono le somministrazioni effettuate sui cittadini over 80, 37592 i vaccini già fatti al personale scolastico. Nella BAT, in totale sono poco meno di 30mila le dosi inoculate di cui 14mila ad operatori sanitari, oltre 3mila agli over 80 e poco più di 6mila al personale scolastico. Sono 613 le dosi già somministrate alle forze di polizia mentre poco più di 2mila quelle agli anziani ospiti nelle strutture residenziali. In totale comunque sono più di 22mila i cittadini della BAT ad aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino.

Dopo la pace fatta tra la Regione Puglia ed i medici di medicina generale dal 15 marzo parte in tutta la Puglia la campagna delle vaccinazioni a casa degli over 80 che non possono recarsi presso un punto vaccinale: il vaccino sarà Moderna o Pfizer. Per i cittadini in Assistenza domiciliare Integrata o Assistenza Domiciliare Programmata: il medico curante concorderà la vaccinazione (prima e seconda dose) con l’assistito. Gli altri cittadini over 80 che hanno prenotato l’appuntamento a domicilio per la prima dose attraverso i servizi CUP saranno ricontattati per fissare l’appuntamento definitivo; il giorno per la seconda dose verrà concordato all’esecuzione della prima dose. Entro il 14 marzo sarà conclusa la campagna vaccinale per il personale docente e non docente di scuole e università.