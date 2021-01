Stanno per partire due percorsi di formazione, uno per Direttore tecnico di impresa funebre (corso Base-Aggiornamento) e l’altro per operatore funebre o necroforo (corso Base-Aggiornamento), così come previsto nel regolamento regionale del 15 marzo del 2015. Ad organizzarli è la Confcommercio di Bari e Bat con il Cat Confcommercio Bari. Coloro i quali intendano svolgere l’attività di Direttore tecnico dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione abilitante di 50 ore. Gli operatori funebri sono tenuti a frequentare un corso base di 40 ore, ovvero sono previsti i corsi di aggiornamento per il proseguo dell’attività di agenzia.

I corsi sono autorizzati dalla Regione Puglia e saranno tenuti da docenti esperti del settore. L’attestazione che verrà rilasciata al superamento dell’esame finale sarà valida ai fini dell’abilitazione all’attività. I corsi di svolgeranno nelle sedi della Confcommercio di Bari e per il territorio della Bat a Bisceglie se le norme sanitarie lo consentiranno quando partiranno le attività formative, oppure in modalità a distanza.

“La formazione e l’aggiornamento professionale sono elementi essenziali in tutte le professioni, in particolare poi quando ci sono dei regolamenti che lo prevedono. Ricordiamo che attraverso l’Ente Bilaterale del Terziario di Bari e Bat alle aziende iscritte possono essere riconosciute agevolazioni per la partecipazione al corso di aggiornamento dei propri dipendenti”, sottolinea il direttore della Confcommercio di Bari-Bat, Leo Carriera.

Per informazioni e adesioni è possibile inviare una email a [email protected]