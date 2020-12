Il Comune di Andria, insignito del riconoscimento Spighe Verdi per due anni consecutivi, il 2019 ed il 2020, lavora alla riconferma anche per il terzo anno consecutivo, il 2021.

Per questo domani si terrà una Conferenza Stampa sul Progetto “Spighe Verdi” 2021 per illustrare i punti salienti delle sforzo corale che l’Amministrazione, insieme ad alcuni soggetti istituzionali, vuole fare perché Andria venga riconosciuta ancora come territorio rurale di qualità.

L’obiettivo del Programma di Certificazione Spighe Verdi, organizzato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), è quello di promuovere nell’ambito territoriale, la sua una gestione sostenibile ponendo alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente.

Per far si che questo riconoscimento non sia solo un marchio, è intendimento dell’Amministrazione avviare un percorso condiviso mediante l’istituzione di un tavolo permanente da allargare, nelle prossime settimane, ad altri soggetti, allo scopo di creare delle iniziative ed un percorso virtuoso che coinvolga soprattutto le aziende del comparto agricolo e agro industriale.

Alla conferenza – prevista per le ore 10 del 30 dicembre 2020 presso la Sala Consiliare del Municipio, location che permetterà di accogliere tutti in totale sicurezza – interverranno il Sindaco, Giovanna Bruno, l’Assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia.

Parteciperà in collegamento da Roma anche Claudio Mazza, presidente della Fee Italia ed il direttore delle Città dell’Olio, Antonio Balenzano, da Siena.

Interverranno alla conferenza stampa, in questa prima fase, anche i Presidenti del Gal Castel del Monte, del Parco dell’Alta Murgia, della Strada dei Vini e della Strada dell’Olio Castel del Monte.