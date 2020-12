Di seguito la nota con una riflessione dell’Assessore alla Bellezza di Andria, Daniela Di Bari.

«La nostra città alle prese con tante vicende di carattere economico ed organizzativo, da poco si è data una nuova guida politica dopo un lungo tempo di commissariamento. In questa prima fase di approccio alle dinamiche esistenti, unitamente a tutte le difficoltà della gestione della pandemia che dall’inizio dell’anno ha tanto inciso sugli stili di vita delle persone, oltre e non meno sul livello economico delle famiglie, stiamo provando a conoscere e a cominciare percorsi possibili, in questo tempo abbiamo provato ad avviare l’iniziativa: “Il sogno della Città”: sviluppata in due forme, una attraverso la proposta di un’azione partecipata rivolta a tutti i cittadini nel racconto dei sogni della città, l’altra invitando artisti locali, esperti nell’ambito storico, artistico, culturale e cittadini che si sono coinvolti, a donare un contributo attraverso diverse forme artistiche.

Nella ristrettezza dei tempi, quindi, e nelle difficoltà delle decisioni da prendere continuamente legate all’andamento della diffusione del contagio, abbiamo deciso di promuovere queste iniziative nel tempo del Natale 2020; alla prima proposta, man mano, stanno aderendo diversi cittadini e diverse famiglie, questa azione partecipata ha l’obiettivo di sentire le comunità attraverso i sogni e di dare vita ad un’opera d’arte collettiva e relazionale; alla seconda proposta rivolta a giovani artisti e non e ad esperti nell’ambito culturale, storico ed artistico del nostro territorio hanno aderito in molti con entusiasmo».