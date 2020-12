L’emozione di diventare padre per la seconda volta, un nuovo giorno meraviglioso da ricordare per sempre. E’ nata la piccola Beatrice, per la gioia di papà Stefano e mamma Federica. Tanti cari auguri al nostro direttore e sua moglie da parte della redazione di News24.city. Tanti auguri anche a Ludovica per l’arrivo della sorellina.