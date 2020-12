«Questa mattina sono stata in giro per il mercato settimanale per poter verificare in prima persona l’efficacia delle nuove regole di svolgimento. Unitamente agli assessori Cesare Troia e Pasquale Colasuonno abbiamo ascoltato i mercatali e i cittadini, raccogliendo impressioni favorevoli e commenti positivi sulla nuova organizzazione. Abbiamo anche recepito alcuni suggerimenti migliorativi: materiale utile che ci permetterà di perfezionare ulteriormente il servizio per le prossime settimane». Scrive così, in una nota, il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno.