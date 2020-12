“Fai shopping in città”. Una semplice richiesta, un appello che risuona dalla centralissima piazza Catuma. Un cumulo di registratori di cassa, rigorosamente vuoti, per lanciare un messaggio: gli esercenti di Andria sono in difficoltà, e per tale ragione chiedono ai cittadini di fare acquisti in città, per sostenere la categoria. E’ il flash mob organizzato questa mattina dagli esercenti andriesi per denunciare un momento crisi senza precedenti. Il tutto in forma totalmente pacifica. La richiesta è ben chiara.

L’iniziativa è stata guidata da Confesercenti Andria. Il messaggio, spiega Tommy Leonetti, non è un’imposizione per i cittadini, bensì un invito che può giovare agli imprenditori andriesi di categoria. L’appello è rivolto anche al Governo per aiuti consistenti.

Sul posto era presente il Sindaco di Andria Giovanna Bruno che ha fatto suo l’appello degli esercenti, chiedendo ai cittadini di rispondere “presente” al loro invito.

Il servizio.