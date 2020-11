Una commemorazione sobria ma anche particolarmente sentita quella odierna in tutti i cimiteri per la giornata dedicata ai defunti. Una commemorazione che nella sesta provincia pugliese, per esempio, ha visto cerimonie contingentate con semplici deposizioni di fiori nei cimiteri comunali in luoghi simbolo con la successiva partecipazione alle celebrazioni eucaristiche officiate dai Vescovi. A Trani il Sindaco Amedeo Bottaro ha deposto una corona nei pressi del Sacrario ed una nei pressi del luogo dove è sepolto il commissario Alfredo Albanese. Ad accompagnare il sindaco, il dirigente del commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, Francesco Triggiani, ed il Comandante del IX reggimento Fanteria Bari, Claudio Bencivenga. Stesse scene, in forma strettamente contenuta, anche a Canosa e ad Andria, dove, il Sindaco Giovanna Bruno, ha raggiunto il cimitero comunale per la consueta deposizione di una corona in ricordo dei defunti in una giornata che lei stessa ha definito davvero particolare.

Accessi contingentati, protezione civile ai varchi, un ingresso che un po’ dovunque si è svolto nella massima tranquillità ed ordinatamente con distanziamento e mascherine.

L’intervista completa al Sindaco Giovanna Bruno su News24.City.