«La campagna elettorale per i tre dei candidati sindaco oramai si è conclusa. Come comitato, abbiamo cercato di rimanere fuori da tutto questo per non influenzare il cittadino alle votazioni. Ma dinnanzi a certe dichiarazioni noi rimaniamo indignati!». Sono le parole di Ornella Rodriquez, presidente del C.G.A. che parla all’indomani di alcune dichiarazioni di Antonio Scamarcio uscito sconfitto dalle urne per l’elezione a Sindaco della città.

«Il quartiere San Valentino mai deve essere classificato e denigrato come un quartiere “capace solo di produrre salsa” – spiega Rodriquez – Nel rispetto di tutti i cittadini chiediamo che certi commenti fuori luogo partoriscono scuse sia nei confronti di un quartiere e sia nel rispetto della donna! La nostra più completa solidarietà va alla sig. Laura Di Pilato che purtroppo è stata travolta da questo gioco politico fatto di critiche e disprezzo tra i vari partiti in gioco. Esigiamo scuse ufficiali dall’avvocato Antonio Scamarcio, per aver offeso un quartiere e umiliato una donna».