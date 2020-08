Giovedì 27 agosto alle ore 10.30, presso il comitato elettorale in Via Torino 12 ad Andria, Nino Marmo presenterà, in conferenza stampa, il programma amministrativo 2020-2025 per la Città di Andria. Il programma, concordato con le 5 liste civiche collegate, include anche le indicazioni fornite dai cittadini nei tre giorni di ascolto e di confronto pubblico tenutisi all’inizio di agosto. Nell’occasione sarà anche presentato il nuovo sito web del candidato sindaco Nino Marmo.