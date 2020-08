Venerdì 28 agosto alle ore 10.30 è convocata, presso il comitato elettorale “Il giardino di Laura” sito in Via Regina Margherita 120, la conferenza stampa per la presentazione delle liste e del programma elettorale della candidata sindaca Laura di Pilato. Alla conferenza stampa parteciperà la candidata sindaca e un rappresentante per ogni lista.