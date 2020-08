«Quali attività sta predisponendo la macchina gestionale del Comune di Andria per la ripartenza dell’anno scolastico? Come saranno utilizzati i 600.000 € arrivati dal Ministero?

Partiranno o no i cantieri per consentire l’adeguamento delle aule, che a causa dell’emergenza COVID devono essere adeguate alle linee guida del Ministero?». Se lo chiede Mirko Malcangi, candidato al consiglio comunale di Andria alle prossime elezioni nella Lista Futura.

«La scadenza per la presentazione dei progetti era stata fissata per lunedì 24 agosto.

Ci auguriamo che i tempi saranno rispettati, altrimenti si rischierebbe di perdere i finanziamenti».