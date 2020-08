«Oggi ho sottoscritto l’accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale della Città di Andria. Ma chi ve la fa fare? Ci sono cose nella vita che non possono essere delegate ad altri, soprattutto se questi altri rischiano di essere quelli di prima». Scrive così, in una nota diramata ieri, il candidato al consiglio comunale di Andria con Giovanna Bruno Sindaco, Mirko Malcangi.

«Siamo stanchi o no di vedere che la Puglia cresce a ritmi incredibili e Andria continua ad essere in coda alle classifiche? Noi andriesi lo sappiamo: agli altri non abbiamo nulla da invidiare e vedere la nostra città in uno stato di abbandono ci fa davvero molto male.

Vogliamo cambiare il futuro di questa città. Un futuro che per molti è già segnato. Per tanti come noi è ancora tutto da scrivere».