Un gesto per rendere omaggio alle vittime di una tragedia mai dimenticata, ancora più ora grazie ad una iniziativa che aiuterà a ricordare ogni giorno quelle vite spezzate. L’Associazione Mogli Medici Italiani della Provincia Bat donerà un monumento dedicato alle 23 vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016 da collocare all’interno del Parco IV Novembre di Andria, dove è situato il Monumento ai Caduti. Si tratta di un manufatto che verrà poggiato sul prato del parco, accompagnato da una lastra commemorativa. Un monumento che rappresenterà un’arpa, le cui corde (23 come il numero delle vittime) sono state tragicamente spezzate da quel giorno funesto.

L’iniziativa è stata sin da subito ben accolta e sostenuta dall’Associazione dei Familiari delle vittime. Non sono mancati i sentiti ringraziamenti da parte del Comune di Andria. Il Commissario Prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, ha dato il via libera alla collocazione tramite una specifica delibera di qualche giorno fa. Un gesto che non avrà alcun onere per il Comune federiciano.

Sulla lastra che accompagnerà il monumento saranno incise queste parole: “Corde di un’arpa tragicamente spezzate – 12 luglio 2016”. Anche in questo modo la città di Andria non dimenticherà quanto accaduto quel giorno. Memoria che resterà viva per sempre.