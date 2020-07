Mensa scolastica, Polizia Locale e sicurezza. Tre tematiche per tre obiettivi quelli messi a punto da Mirko Malcangi candidato a consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative di Andria, a sostegno del candidato Sindaco di centrosinistra Giovanna Bruno. Uno degli argomenti più sensibili per la città federiciana è la questione mensa scolastica, dopo la decisione da parte della Gestione Commissariale di concedere una concessione di 5 anni, poi aggiudicata dalla ditta Pastore Srl.

Spazio alla sicurezza. Negli ultimi mesi, già da prima del lockdown per l’emergenza sanitaria, la città di Andria è caratterizzata dalla presenza di biciclette elettriche di ultima generazione che causerebbero disagi a pedoni e auto in strada. Un vicenda già sollevata in passato ed ora rimarcata da Mirko Malcangi. Inevitabile non pensare al gravissimo incidente sulla Andria-Barletta in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi a bordo di quel mezzo. Per far fronte a questa tematica servirà un rinforzamento della Polizia Locale di Andria, per un maggiore controllo in città. E anche qui i disagi non mancano: sei autovetture del corpo sarebbero a rischio.

«Il centrosinistra – sottolinea Malcangi – è l’unica alternativa ad una gestione del passato che ha portato a danni considerevoli per il Comune di Andria».

Il servizio.