L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica di aver affidato la conduzione della Prima squadra al sig. Giovanni Rutigliani per la stagione 2020/2021. Al tecnico il bentornato e l’in bocca al lupo da parte dell’associazione biancoazzurra che affronterà il prossimo torneo di serie C.

Giovanni Rutigliani proviene da Ruvo di Puglia, nato il 9 giugno del 1984. Nell’estate del 2004, a vent’anni passava al calcio a cinque, nella squadra della sua città. Al Calcetto Ruvo nella stagione 2004/2005, in panchina c’era un certo Massimiliano Bellarte, centra 3 trofei in una sola stagione: Coppa Puglia, Coppa Italia di Serie C e campionato regionale.

Nella stagione successiva ha disputato il campionato di Serie B, sempre con Bellarte in panchina e con calcettisti del calibro di Anderson Coco Schmitt e Thiago Bortoletto. Nel 2007-08 si trasferisce al Real Molfetta, in C1, vincendo la Coppa Italia regionale e piazzandosi al secondo posto in classifica. L’anno successivo sempre partecipazione ai play-off con la maglia del Real.

Nella stagione 2009-10 Giovanni torna a giocare nella sua ex squadra, nel frattempo rinominata Atletico Ruvo e ripescata in Serie B. In squadra non ci sono stranieri, il budget è ridotto, Giovanni è sempre tra i migliori del team ma la retrocessione non verrà evitata. L’avventura che segue però rappresenta un periodo d’oro, infatti, è il triennio al San Rocco Ruvo dei miracoli di mister Rocco Tedone dove Giovanni riparte addirittura dalla Serie C2. Prima arriva il successo in Coppa Puglia vinta a Turi, poi la vittoria del campionato. Poi il passaggio alla Virtus Rutigliano sempre in serie B e l’approdo a Molfetta nelle Aquile nel 2014 dove vince Coppa Italia, Supercoppa e i play-off regionali. Infine l’approdo ad Andria dove chiuderà la carriera dopo 3 anni e mezzo in biancoazzurro. Al suo primo anno da allenatore, nella scorsa stagione, ha guidato la compagine under 19 nazionale delle Aquile Molfetta piazzandosi al secondo posto in classifica e centrando la qualificazione alla Final-Eight di Coppa Italia.