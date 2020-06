Dopo l’ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con la quale si è disposta l’immediata riapertura di diverse attività come centri benessere e strutture termali, e dal prossimo 15 giugno di cinema e spettacoli dal vivo, questa notte è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo dpcm con le nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus. Le misure, valgono dal 15 giugno al 14 luglio, e la app “Immuni” già scaricabile in Puglia, potrà essere utilizzata in tutto il territorio nazionale.

Oggi ripartono le manifestazioni sportive dei professionisti, mentre dal 25 giugno potranno finalmente riprendere gli sport di contatto amatoriali come calcetto e beach volley. Da lunedì, riaprono le aree giochi e i centri estivi per i bambini da zero a tre anni. Sarà consentito l’accesso a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta.

Riaprono le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Dal 16 giugno inoltre si potrà viaggiare liberamente verso Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord e Serbia. Nessuna limitazione ai viaggi nei paesi membri dell’Unione Europea e dall’area Schengen, mentre dal 30 giugno saranno autorizzati i viaggi intercontinentali. Sono sospesi fino al 14 luglio i servizi di crociera delle navi passeggeri di bandiera italiana. Restano sospese sino al 14 luglio le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, fiere e congressi.