L’epidemia da Covid-19 ha stravolto l’attività sportiva in tutta Italia e ad Andria le società sportive hanno sospeso completamente sia l’attività agonistica che promozionale. Prima dell’arrivo del virus, attorno alla metà di febbraio, avevamo preannunciato l’intenzione dell’amministrazione Commissariare di triplicare le tariffe di tutte le strutture sportive. Il colpo di grazia è arrivato proprio nella giornata di ieri, lunedì 25 maggio, quando il Commissario Tufariello ha firmato la delibera con il nuovo tariffario.

Si passa dai 17,50 ai 35 euro all’ora per gli allenamenti nei polivalenti e nel Palasport, mentre per gli incontri ufficiali si arriva ad un costo che va dai 150 ai 200 euro a gara. Variazioni importanti anche per le tariffe dello stadio “Degli Ulivi” e dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”. Al “Degli Ulivi” gli allenamenti avranno un prezzo di 80 euro all’ora (140 euro in fascia notturna), mentre le gare ufficiali 160 euro all’ora (280 euro in fascia notturna). Al “Sant’Angelo dei Ricchi” gli allenamenti avranno un costo di 35 euro all’ora (45 euro in fascia notturna), mentre le gare ufficiali dai 100 ai 200 euro a partita.

La situazione critica delle casse comunali ha portato l’amministrazione Commissariale ad adottare questo nuovo tariffario in attesa di poter avviare un progetto diverso, forse una vera e propria svolta in città. Negli altri comuni della Bat, come Trani, Bisceglie e Barletta le strutture comunali sono gestite direttamente dalle società sportive e questa potrebbe essere la soluzione migliore anche per la città di Andria.

Una soluzione che gioverebbe sia alle società sportive con l’incremento dell’attività a prezzi più contenuti e sia per le casse comunali falcidiate dai costi di gestione annuale delle strutture, con la custodia e la pulizia affidata all’Andria Multiservice.