Il Settore 4 – Servizio Pubblica Istruzione rende noto che è possibile richiedere per l’A.S.2020/21, il contributo fornitura libri di testo e/o sussidi didattici per gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie.

Le istanze dovranno essere inoltrate dai richiedenti il beneficio unicamente per via telematica, attraverso la procedura on line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione libri di testo a.s. 2020/2021, dalle ore 10.00 del 30 aprile 2020 fino alle ore 14.00 del 20 luglio 2020.

Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo, possono accedere gli studenti residenti nel Comune di Andria, che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali o paritarie e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello ISEE inferiore o uguale a €10.632,94.

La documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo e/o sussidi didattici (fatture, scontrini ecc) dovrà essere consegnata, all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Andria sito in Piazza Umberto I, a partire dal 1° ottobre 2020 sino al 30 novembre 2020, come riportato nell’Avviso Pubblico.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo all’accesso del beneficio libri di testo a.s. 2020/21 e alla procedura da seguire per l’accesso al sistema, si rimanda all’Avviso adottato dalla Regione Puglia e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia nell’area tematica “Istruzione e Formazione” – sezione “Sistema dell’istruzione e del Diritto allo studio, scaricabile altresì dal sito istituzionale del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it – Albo Pretorio – Avvisi Vari- n.1575 del 11/05/2020.

I richiedenti il beneficio per la compilazione della domanda potranno ricevere assistenza dall’Help desk , al numero di telefono 080/8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00), scrivendo alla e.mail: [email protected] e chat online.