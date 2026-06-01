Perquisizioni da questa mattina ad Andria per rintracciare l’uomo che ieri sera, domenica 31 maggio, ha esploso dei colpi in via Vaglio, in pieno centro storico nei pressi di Piazza Catuma, con attorno decine di passanti, creando il panico. Proprio i cittadini hanno prontamente segnalato alle forze dell’Ordine l’episodio, avvenuto poco prima delle 20. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Andria per gli accertamenti. Nessuno è rimasto ferito ma la sparatoria c’è stata, come confermato dalle analisi di alcune telecamere di sicurezza presenti in via Vaglio che hanno immortalato un uomo puntare l’arma verso qualcuno e sparare. Non è chiaro chi fosse l’obiettivo, così come la tipologia di arma usata. Sul luogo della sparatoria infatti non sono stati trovati bossoli, motivo per cui si ipotizza l’utilizzo di una pistola a salve. Il responsabile potrebbe però avere le ore contate. L’indagine è condotta dalla Squadra Mobile insieme all’ufficio di prevenzione e soccorso pubblico della Questura BAT. Da chiarire anche cosa abbia scatenato l’episodio. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, quella dell’avvertimento ma si cerca anche il movente, da quello passionale a questioni legate alla droga.