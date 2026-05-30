Svestiti i panni del governatore della Puglia, Michele Emiliano è in tour nella sua regione in qualità di scrittore. “L’Alba di San Nicola” edito da Solferino è il legal thriller scritto dal magistrato barese e presentato ieri sera ad Andria, ospite del comitato Materia Prima di Andria. Tra intrighi internazionali e colpi di scena giudiziari, prende forma l’opera appassionante e originale, giunta alla seconda ristampa.

Dalla fantasia romanzesca alla dura realtà di un altro giallo formato pugliese, con la sanità al centro di un buco che sta creando non pochi problemi al suo successore Antonio Decaro

Dopo vent’anni consecutivi di impegni politici divisi tra Comune di Bari e Regione Puglia, l’interrogativo è cosa farà Michele Emiliano?

Il servizio a cura di Aldo Losito.