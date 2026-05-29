L’ultimo episodio una signora che porta a spasso il suo cane che ad un certo punto lascia i propri bisogni sul marciapiede, davanti ad una attività commerciale, e poi riprende il cammino come nulla fosse. Il video sui social è virale. Ma per via Firenze, ad Andria, da tempo questi episodi sono all’ordine del giorno. Intanto però qualcosa si muove nella giusta direzione: la signora è tornata dall’esercente per scusarsi.

Scene che tuttavia si ripetono quotidianamente e allontanano l’immagine del “salotto buono” di via Firenze, anche per la presenza di tante e importanti attività commerciali. Oltre deiezioni canine non raccolte, non mancano anche gli incivili che abbandonano i rifiuti.

E la situazione peggiora quando piove.

L’auspicio di Michele, così come di altri esercenti di via Firenze che hanno preferito non comparire ai nostri microfoni, è che la situazione cambi. Ne va del decoro della città.