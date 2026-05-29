Sono due i centri anti-fumo aperti di recente dalla Asl Bat nel territorio della sesta provincia. L’annuncio è stato fatto in mattinata dai dirigenti dell’azienda sanitaria nella Giornata mondiale senza tabacco, occasione utile per affrontare un problema sempre più dilagante nelle giovani generazioni. L’auditorium don Pino Puglisi di Andria, infatti, ha ospitato l’incontro organizzato dal dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Bt con gli studenti degli istituti scolastici andriesi: Jannuzzi, Colasanto, Umberto I, Archimede e Carafa.

In Italia il 30 % della popolazione, dai 14 ai 70 anni, ha fatto e continua a fare uso di sigarette. Una tendenza che nell’ultimo periodo risulta essere in aumento nelle fasce giovanili e nelle donne. Anche la Bat riporta i numeri e le tendenze in linea con quelle nazionali, per un problema che non deve per nulla essere sottovalutato. Anche perché molto spesso, gli stessi ragazzi non hanno la consapevolezza dei problemi che il fumo comporta.

Il servizio a cura di Aldo Losito.