“Un provvedimento di grande responsabilità sociale e amministrativa, che offre ai cittadini pugliesi la possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione fiscale senza il peso di sanzioni e interessi maturati negli anni”. Così il consigliere regionale Giovanni Vurchio commenta l’approvazione unanime, da parte del Consiglio Regionale della Puglia, del percorso che porterà alla rottamazione della tassa automobilistica relativa ai debiti accumulati tra il 2000 e il 2023.

“La Regione Puglia – sottolinea Vurchio – è la prima in Italia ad aderire a questa opportunità prevista dalla normativa nazionale, dopo un importante lavoro tecnico e istituzionale svolto insieme al Governo e alle altre Regioni per superare le criticità operative inizialmente esistenti. Oggi si dà finalmente una risposta concreta a tanti cittadini e famiglie che negli anni hanno vissuto difficoltà economiche”.

“Si tratta di una misura equilibrata – prosegue il consigliere regionale – che da un lato aiuta i pugliesi a mettersi in regola attraverso una rateizzazione sostenibile e straordinaria, dall’altro consente alla Regione di recuperare crediti ormai bloccati da molti anni”.

Vurchio evidenzia inoltre “il clima di collaborazione istituzionale registrato in Consiglio regionale, dove maggioranza e opposizione hanno condiviso un obiettivo comune nell’interesse dei cittadini pugliesi”.

“Adesso – conclude – sarà fondamentale procedere rapidamente con l’iter definitivo del provvedimento, affinché questa misura possa diventare operativa entro i termini previsti e rappresentare un reale sostegno per migliaia di contribuenti”.