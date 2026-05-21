Grazia Suriano e Saverio Caputo, candidati al consiglio comunale di Andria nella lista Movimento 5 Stelle/Alleanza Verdi Sinistra a sostegno della candidata sindaca Giovanna Bruno, hanno preso parte attiva ai dieci tavoli tematici di N.O.V.A. 2026, il percorso di partecipazione civica promosso per raccogliere proposte operative sul futuro del territorio.

I due candidati hanno contribuito ai gruppi di lavoro su istruzione e università, digitalizzazione dei servizi pubblici, cultura e turismo, riforma elettorale, lavoro, educazione e ambiente, politica fiscale, ristrutturazione del debito, welfare e famiglia e sanità. In ciascun tavolo il loro intervento è stato orientato a portare istanze dirette e casi concreti emersi dal confronto quotidiano con i cittadini, con l’obiettivo di ancorare il dibattito a problemi reali e soluzioni praticabili.

«Siamo entrati nei tavoli per dare voce a chi ogni giorno ci segnala un problema concreto» dichiarano Suriano e Caputo. «Abbiamo ascoltato, preso nota delle priorità segnalate e lavorato con i partecipanti per rendere ogni proposta chiara e applicabile». Per i due candidati questa rappresenta la differenza sostanziale tra fare politica parlando alle persone e farla parlando con le persone.

«Non cerchiamo visibilità di facciata. Cerchiamo soluzioni che possano diventare risposte concrete per il territorio» concludono, ribadendo l’impegno a mantenere il confronto aperto con la comunità anche nelle prossime settimane.