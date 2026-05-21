Grande entusiasmo e orgoglio per la scuola primaria Scuola Primaria Giuseppe Verdi che, in occasione dei Giochi della Gioventù, ha conquistato il gradino più alto del podio grazie alla straordinaria prova della classe 4^ H, guidata e allenata dal Maestro Salvatore Rizzi.

Gli alunni della 4^ H si sono distinti per impegno, spirito di squadra, disciplina e determinazione, riuscendo a superare le altre scuole partecipanti e aggiudicandosi la prestigiosa coppa finale. Un successo che premia il lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico e l’attenzione dedicata alla crescita sportiva ed educativa dei ragazzi.

Ottimi risultati anche per la classe 5^ E, protagonista di una brillante partecipazione che ha evidenziato talento, correttezza e grande partecipazione nelle diverse attività sportive previste dalla manifestazione.

La dirigenza scolastica, il corpo docente e le famiglie esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come lo sport rappresenti un importante strumento di formazione, inclusione e crescita personale per tutti gli studenti.

Un plauso speciale va al Maestro Salvatore Rizzi, punto di riferimento per gli alunni, che con passione e professionalità ha saputo motivare e preparare i giovani atleti conducendoli verso questo importante traguardo.

La vittoria della 4^ H e l’ottima prova della 5^ E rappresentano motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e testimoniano il valore educativo dello sport tra i più giovani, commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO