Venerdì sera, 15 maggio, ad Andria, nello spazio di Materia Prima in corso Cavour, arriva l’onorevole Ettore Rosato, deputato e vice-segretario nazionale di Azione con Calenda, a sostegno della lista del partito schierata a favore della candidata sindaca Giovanna Bruno.
L’incontro sarà l’occasione per illustrare le priorità programmatiche del partito in vista delle elezioni amministrative, con uno sguardo rivolto anche a quanto accade a livello nazionale, in un governo che, secondo Azione, appare sempre meno in sintonia con le reali esigenze dei cittadini e delle imprese.