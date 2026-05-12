Giovedì 14 maggio 2026, alle ore 11.30, con accoglienza a partire dalle 11.00, la Sala Consiliare di Palazzo di Città in piazza Umberto I ad Andria ospiterà il convegno «Scuola e segnalazioni, verso nuove forme di disagio». L’evento rappresenta la conclusione di un percorso triennale promosso dal Garante regionale dei diritti del Minore, Ludovico Abbaticchio, volto a fornire risposte concrete alle nuove forme di fragilità minorile, spesso legate al contesto digitale.

Protagonista della sinergia istituzionale è l’Istituto Comprensivo «Vaccina-Lotti-Della Vittoria» di Andria, che sotto la guida della dirigente scolastica Francesca Attimonelli ha scelto di integrare l’azione educativa in una rete territoriale strutturata, superando l’isolamento dei singoli docenti nella gestione delle situazioni critiche.

Al centro del convegno verrà presentato il Vademecum regionale con la relativa modulistica unica, operativa dal marzo 2025. Lo strumento introduce una procedura collegiale per le segnalazioni: ogni caso viene analizzato da un team specializzato, garantendo maggiore tutela giuridica al personale scolastico e una base solida per l’azione legale del dirigente. Il protocollo uniforma inoltre il linguaggio tra scuola, Procure, Servizi Sociali e ASL, con l’obiettivo di rendere gli interventi più tempestivi, ridurre i margini d’errore nelle procedure giudiziarie e ottimizzare le risorse pubbliche.

All’incontro sono state invitate le massime autorità civili, militari e scolastiche e i rappresentanti della ASL BAT, a testimonianza dell’importanza di un approccio corale e multidisciplinare alla tutela dei minori. Per informazioni è possibile contattare il numero 392.9628389.