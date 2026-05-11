«In questi anni Andria ha vissuto una stagione amministrativa concreta, fatta di opere pubbliche, cantieri aperti, investimenti e interventi pensati per dare alla città prospettive nuove e più solide. Un lavoro serio che oggi non può essere disperso.» Con queste parole il consigliere regionale Giovanni Vurchio è intervenuto nel corso di un’iniziativa pubblica del Partito Democratico, alla presenza del senatore Francesco Boccia, dell’assessora regionale Debora Ciliento, della sindaca Giovanna Bruno, dei candidati e dei simpatizzanti del partito.

Vurchio ha descritto una campagna elettorale costruita attraverso un confronto diretto con la città, porta a porta, quartiere per quartiere, azienda per azienda, ascoltando famiglie, lavoratori, giovani, professionisti e imprese. Da questo ascolto, sottolinea il consigliere, emerge una certezza: «Andria ha bisogno di continuità, stabilità e competenza».

L’appello ai cittadini è diretto: «Scegliere il Partito Democratico significa scegliere serietà, credibilità e capacità amministrativa. Il voto del 24 e 25 maggio non può essere casuale o affidato all’improvvisazione. Deve essere un voto responsabile e consapevole». Vurchio sottolinea inoltre il ruolo cruciale del Consiglio comunale, definito «un luogo di grande responsabilità, dove servono competenza, equilibrio e conoscenza dei problemi della città», ribadendo la necessità di scegliere persone che abbiano maturato un percorso reale di impegno e partecipazione.

«Continuità significa completare il lavoro avviato, rafforzare quanto costruito in questi anni e accompagnare Andria verso una nuova fase di crescita e sviluppo. È questa la sfida che abbiamo davanti ed è per questo che oggi più che mai è importante sostenere il Partito Democratico.»