Sabato 9 maggio Stefano Caldoro, Presidente dei Socialisti Liberali e Riformisti del Nuovo PSI, sarà in Puglia per un tour elettorale a sostegno dei candidati dell’area liberale e riformista, con due tappe nel corso della giornata.

La prima fermata è fissata per le ore 11:30 ad Andria, in Viale Istria 16, presso il comitato elettorale della lista Andria Riparte — nPSI Io Sud. Qui Caldoro incontrerà cittadini e sostenitori insieme al candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, il presidente si sposterà a Molfetta per partecipare all’inaugurazione del comitato elettorale in Via Azzarita 19, a sostegno della candidatura al Consiglio Comunale di Angelica Brattoli, impegnata nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Pietro Mastropasqua.