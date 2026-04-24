Nella prima parte della giornata da viale Crispi al Monumento ai Caduti corteo. Poi Pane Pomodoro della libertà ed infine presso l’Officina di San Domenico per raccontare la Global Sumud, l’imponente missione umanitaria civile internazionale per Gaza. È il 25 aprile ad Andria, l’anniversario della Festa della Liberazione e queste sono le iniziative che vedono impegnata la segreteria provinciale con il segretario generale Michele Valente ed i componenti Rosa Sgaramella e Mimmo Spera che parteciperanno alle 10.15 alla tradizionale manifestazione del Parco della Rimembranza, organizzata dall’amministrazione comunale alla presenza di autorità civili, militari, delle associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti.

Alle ore 11 in piazza La Corte si terrà una iniziativa dell’Anpi, organizzata dalla sezione delle donne della Resistenza di Andria. La Cgil Bat partecipa all’appuntamento per ritrovarsi e rinnovare, anche attraverso gesti semplici, il valore della Resistenza e della Costituzione della Repubblica.

La giornata prosegue presso l’Officina, occasione per riflettere contro tutte le dittature e gli imperialismi, un’occasione per ragionare per esempio sull’attualità del genocidio in Palestina. Nella iniziativa promossa da Capitalsud sarà raccontata la prossima missione della Global Sumud, con la partenza di un convoglio terrestre insieme alla Flottilla che arriva dal mare. Alla missione si unirà anche l’andriese, Sara Suriano.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 13 – Esibizione MòMò Murga

Ore 13.30 – Pranzo sociale e raccolta fondi per la missione

Ore 16 – Talk

Interverranno:

– Testimonianza diretta dai Territori Palestinesi occupati

– Tony La Piccirella – coordinamento internazionale Global Sumud (in collegamento dalla Flotilla)

– Sara Suriano – Global Sumud Puglia

– Giusy Bracco – Amnesty Puglia Matera, focus sulla campagna “Proteggo la protesta”

– Rosa Sgaramella – CGIL BAT

– ANPI Andria

Ore 18.30 – Selezione musicale El Maximo del Sur