Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, risponde alla richiesta del centrodestra di accedere alla documentazione sul bilancio provinciale, accogliendo l’istanza e annunciando un nuovo incontro allargato a tutte le forze politiche.

«Prendo atto della legittima posizione del centrodestra ed è condivisibile che l’incontro odierno non sia derubricabile a ordinario passaggio istituzionale», scrive Lodispoto, che si dice disponibile a condividere tutta la documentazione utile nel segno della massima trasparenza amministrativa. «Approvare il bilancio significa sbloccare interventi importantissimi per la nostra comunità ed è questa l’unica cosa che conta», sottolinea il presidente, ribadendo come l’approvazione del documento di programmazione rappresenti la sua priorità assoluta.

Lodispoto annuncia quindi l’intenzione di convocare un nuovo incontro con i rappresentanti provinciali di tutti i partiti, i sindaci e i consiglieri neo eletti, «con l’auspicio di aprire un confronto nel merito per addivenire ad un provvedimento frutto della più ampia condivisione».

Una nota polemica arriva però nei confronti del centrosinistra, quasi del tutto assente all’incontro odierno. «Prendo atto della totale assenza ingiustificata dei rappresentanti politici, sindaci e consiglieri, del centrosinistra», scrive Lodispoto, facendo eccezione solo per Salvatore Lattanzio della lista Uniti per la BAT e per il consigliere Vittorio Emanuele Quarta. «La provincia è un ente di secondo livello la cui rappresentatività è l’espressione dei governi territoriali», ricorda il presidente, auspicando una riforma del sistema elettorale diretto. «I cittadini aspettano risultati, indipendentemente dalle dinamiche dei partiti», conclude Lodispoto.