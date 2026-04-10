Dal parquet di gioco alle mani sporche di farina, con la stessa determinazione e lo stesso spirito di squadra, l’Atletica Andria ha fatto visita ad un tarallificio di Corato. Un pomeriggio in cui gli atleti hanno partecipato alle fasi di realizzazione dei taralli: dalla selezione degli ingredienti alla cottura in forno.

Una occasione per riscoprire come anche in cucina siano fondamentali ritmo, collaborazione e spirito di squadra proprio come nel baskin. Tra impasti, sorrisi e momenti di condivisione, l’iniziativa si è trasformata in un’occasione concreta di inclusione.

Guidati dagli esperti dell’azienda, i partecipanti hanno vissuto una giornata all’insegna dei sapori autentici e del lavoro di gruppo sentendosi per un giorno veri “maestri fornai”.