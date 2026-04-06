Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni Vurchio, all’esito della Conferenza dei Capigruppo del 1° Aprile 2026, ha ritenuto di dover procedere a convocare il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, in un’unica convocazione per il giorno 8 Aprile 2026 alle ore 16:00.
I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.
Ordine del Giorno:
1) Proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale relativi al Riconoscimento di n. 3 debiti fuori bilancio;
4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Approvazione “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici”. (prop. n. 47 del 30.03.2026)
A questi punti, il Presidente del Consiglio Comunale, stante l’urgenza, ha disposto l’inserimento dei seguenti argomenti aggiuntivi urgenti all’O.d.G. della stessa:
- Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio su procedura espropriativa PIP. (prop. n. 48 del 30.03.2026)
- Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2026/2028 ed elenco annuale 2026 – Approvazione. (prop. n. 52 del 31.03.2026).