Una intera giornata dedicata al design ed al gusto tra sorrisi, concentrazione, formazione e solidarietà. E’ stata la 3^ edizione di “Architetto Chef: il design è servito” appuntamento tra i più attesi della stagione formativa organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT. 8 le coppie in gara di architetti, abbinate ad altrettanti chef, che si sono sfidate in questa “unica” sfida ai fornelli.

«Gli architetti hanno a loro disposizione 45 minuti di tempo per cucinare, più 15 per riassettare – ha spiegato l’arch. Marina Dimatteo vice presidente dell’Ordine degli Architetti BAT – ma la cosa importante è che il piatto abbia anche una storia, una forma, perché viene giudicato non solo il gusto, ma anche l’aspetto, l’architettura stessa del piatto con un titolo particolare. Poi raccoglieremo tutte queste informazioni in un architettario che pubblicheremo come ricette con delle immagini e questo potrà dare la possibilità anche ad altri di avvicinarsi alla cucina che comunque ha la stessa creatività dell’architettura».

«Questa è una gara che anche in altri ordini italiani degli architetti sta prendendo piede – ha spiegato l’arch. Andrea Roselli Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT – Gà nelle prime due edizioni si è avuto un grande successo sia sui media e anche all’interno del circuito ordinistico».

Una giuria di qualità con chef e rappresentanti dell’architettura ha poi giudicato i piatti sia per il loro gusto ma soprattutto per il loro design e la storia legata all’idea messa poi in pratica nella ricetta. In questa edizione, accanto alle storiche ormai collaborazioni, l’Ordine degli Architetti PPC della BAT ha inteso anche coinvolgere la scuola con la presenza dell’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Margherita di Savoia.

«Per i ragazzi è una grande opportunità questa – ha spiegato Carlo Papagni, docente dell’istituto “Aldo Moro” – come tutte le manifestazioni e gli eventi che si possono sviluppare. E’ una bella idea, una bella iniziativa, siamo contenti di essere qui a supporto».

«Quest’anno abbiamo preso iniziativa a questo progetto come scuola, affiancando direttamente gli architetti – ha detto il giovane Leonardo Lamacchia, studente dell’Istituto Alberghiero – abbiamo fatto la nostra parte sia come allievi tutor, io ho partecipato invece assistendo proprio un architetto nella realizzazione di un piatto».

Alla fine a vincere la terza edizione è stata la coppia di architetti formata da Maria Parente e Michelangelo Papagni con “al centimetro quadrato” mentre al secondo posto con il piatto “di padre in figlio” si è classificata la coppia formata da Vito Zecchillo e Angelo Rotondella. A chiudere il podio Angela Seccia e Loredana Lenoci con un piatto intitolato “cardo e decumano”. Fondamentali anche quest’anno le collaborazioni istituzionali con l’associazione Cuochi e Pasticceri della BAT e di Work-Aut.

«Ogni anno c’è sempre più competitività – ha spiegato Michele Erriquez Presidente dei Cuochi e Pasticceri della BAT – perché vediamo che si è sempre più attirati da tutto ciò che noi stiamo facendo con questo progetto. Ora anche che altre associazioni vogliono realizzare questo format e noi siamo davvero lieti di fare di quello che stiamo facendo in supporto agli Architetti della BAT».

«Essere qui per il team Work-Aut è segno di gioia, condivisione e allegria – spiega Stefania Grimaldi presidente di Work-Aut – Questa per noi è la vera inclusione anche con l’approssimarsi del 2 aprile che si sa essere la giornata sull’informazione vera dei percorsi possibili di vita indipendente».

Un progetto nato ormai tre anni fa con la fondamentale collaborazione di Zingrillo.com, azienda leader del settore e che anche quest’anno ha ospitato Architetto Chef nella sua sede di Barletta.

«Questo è un brand che voi avete creato, non è semplicemente un’iniziativa legata ad un evento, un brand che si può diffondere anche a livello nazionale e oltre – ha spiegato Mimmo Zingrillo Patron della Zingrillo.com – Pertanto tenetelo stretto, coltivatelo quotidianamente e annualmente questo bellissimo evento perché chiaramente può dare lustro sia alla categoria degli architetti che a quella degli chef».