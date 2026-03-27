34 anni di attività sul territorio tanti progetti sociali tangibili in campo, quasi 500 famiglie bisognose seguite quotidianamente tra emporio ed ambulatorio solidale, decine di volontari con un supporto importante di ragazzi del servizio civile ed un ruolo imprescindibile per le istituzioni sul territorio anche nel campo della Protezione Civile. Da questa settimana, poi, anche 13 nuove consorelle e confratelli. Parliamo della Misericordia di Andria che ha celebrato tutta la grande attività in campo e l’antico rito della vestizione con una Santa Messa presieduta dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi all’interno della Parrocchia delle Sacre Stimmate con la concelebrazione di Don Francesco Piciocco e Don Giuseppe Zingaro.

«Tredici giovani hanno maturato la scelta di vivere questa piena adessione alla famiglia della Confraternita della Misericordia – ha spiegato don Giuseppe Zingaro – La veste rappresenta un impegno, un segno di responsabilità. Indossare la veste ricorda che la vita è chiamata a farsi dono, di servizio verso i malati. Questi giovani sono chiamati a mettere la propria vita alla scuola della carità di Cristo».

«La veste nera ricorda quando i vecchi confratelli decidevano di essere anonimi e dare servizio, come per esempio prestare assistenza agli appestati – ha spiegato Claudia una delle giovani neo consorelle di Misericordia – Quindi oggi ricordiamo questo, ma noi lo continuiamo a fare, magari con pazienti diversi. Le sette opere di Misericordia non vanno solo a coprire l’assistenza sanitaria, ma anche tante altre difficoltà che ciascuno può vivere. Tra i 13 vestiti la maggior parte sono giovani e questo ci rende molto grati perché oggi, dove si parla di giovani che non si avvicinano al mondo del volontariato, per noi è un vero onore vedere che effettivamente non è così visto che comunque oggi ci sono giovani per lo più chi decide di vestirsi della carità di Cristo».

Alla celebrazione ha preso parte anche la Sindaca di Andria Giovanna Bruno. A testimonianza del lavoro svolto sul territorio, proprio nello scorso weekend all’interno dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” di Andria si sono svolte, tra le altre cose, visite di prevezione dedicate ai “nei” grazie alla preziosa collaborazione con il Calcit e con il Prof. Paolo Romita e la sua equipe sanitaria della clinica dermatologica dell’Università di Bari.

«34 anni di storia, la Misericordia ormai possiamo dire un’istituzione nella città – spiega Angela Vurchio Governatrice della Misericordia di Andria – questo ci rende orgogliosi e soprattutto quando poi ci sono altri nuovi volontari che sposano gli ideali, questo ci fa ancora più piacere. Ormai siamo ben oltre il tradizionale trasporto in ambulanza, ormai abbiamo parecchie attività. Insomma è un’associazione che cerca di mettere in pratica quelli che sono i valori e soprattutto di soddisfare i bisogni».