Nella seduta di ieri 25 marzo la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) ha valutato gli aspetti relativi sia al personale che ai profili finanziari degli enti locali. In particolare ha esaminato complessivamente 29 delibere proposte da 2 amministrazioni provinciali e 25 comuni, tra cui Andria con esito favorevole. La COSFEL ha, in particolare, approvato ufficialmente la programmazione triennale dei fabbisogni assunzionali 2026/2028 del Comune di Andria.

Un traguardo fondamentale per il futuro amministrativo e per la tenuta dei servizi della città di Andria: «Non è un semplice passaggio burocratico – rimarca la Sindaca di Andria avv. Giovanna Bruno – E’ una vera e propria certificazione di salute contabile e di buona amministrazione per il nostro Ente. Dimostra che il rigoroso e complesso lavoro portato avanti dagli uffici finanziari e del personale ha dato i suoi frutti: il Comune di Andria è in grado di assumere nuove forze garantendo la totale sostenibilità della spesa e il rispetto assoluto dei vincoli stringenti imposti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale. E’ una sfida che ci siamo imposti fin da subito, puntando a standard sempre più professionali per numero e per qualità. E tante sono le iniziative messe in piedi da questa amministrazione perché la macchina organizzativa fosse all’altezza di un Ente in salute.

Con l’ingresso di queste nuove risorse umane si potranno superare le sfide più complesse che la nostra Amministrazione è chiamata ad affrontare. Il capitale umano è il vero motore del cambiamento, la chiave della modernizzazione di un Ente: oggi i Comuni si trovano in prima linea su fronti cruciali, dalla tempestiva esecuzione delle opere del PNRR alla transizione digitale, fino al rafforzamento della rete del welfare cittadino. Sono sfide impossibili da vincere con una macchina amministrativa a corto di personale o priva delle necessarie specializzazioni – conclude la Sindaca -. E’ chiaro che c’è ancora tanto da fare su questo, barcamenandosi tra le limitazioni di rango superiore, attinenti un ente in pre-dissesto come il nostro».

Il piano approvato permetterà l’ingresso e il consolidamento di figure strategiche, per un totale di 13 unità a tempo indeterminato e la proroga di 3 incarichi a tempo determinato.