Per il bando di gara dei lavori per il nuovo ospedale di Andria il fronte temporale si sposta tra aprile e maggio. E’ l’ultimo aggiornamento arrivato dagli incontri che si stanno svolgendo settimanalmente in Regione su impulso dell’assessore alla sanità Donato Pentassuglia. L’ultimo aggiornamento parla della risposta arrivata da parte dei progettisti e della ASL BAT sui 390 rilievi mossi dal CAB di ASSET sul progetto esecutivo. Ora sarà necessario attendere la nuova verifica dei tecnici dell’agenzia strategica regionale che poi dovrà validare il progetto così come sistemato e dare, difatto, il via libera alla ASL di indire il bando per i lavori. Di pari passo procede anche la situazione relativa alla questione viabilità che sconta un problema relativo alla proprietà di una complanare che costeggia la Strada Provinciale 2. Questo elemento è stato comunque affrontato e dovrebbe aprirsi una conferenza di servizi che definirà anche questo aspetto di un iter diventato elefantiaco nel corso degli anni per una serie di ragioni.

Elementi questi che saranno affrontati nello speciale realizzato da Telesveva e che ha provato ad analizzare proprio passato e presente dell’iter per il nuovo ospedale di Andria. Lo speciale sarà in onda questa sera, mercoledì 25 marzo alle ore 20,30.