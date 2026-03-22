Si è chiusa la prima giornata di voto per recarsi alle urne e votare Sì o No al referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 23 è stato fatto il terzo e ultimo rilevamento sulle affluenze di domenica 22 marzo. Per la Puglia è andato a votare poco meno del 40% degli aventi diritto. La provincia BAT ha fatto registrare il 30,36% di affluenza alle urne. Trani si conferma, come per le precedenti due rilevazioni, il paese con la percentuale più alta tra i dieci comuni della sesta provincia, mentre la più bassa è a Trinitapoli. Di seguito il dettaglio città per città: