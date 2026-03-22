Urne aperte da questa mattina di domenica 22 marzo per votare Sì o No al referendum costituzionale sulla giustizia. Alle ore 19 è stato fatto il secondo rilevamento sulle affluenze. Per la Puglia è andato a votare circa il 31% degli aventi diritto. La provincia BAT ha fatto registrare il 30,36% di affluenza alle urne. Trani si conferma il paese con la percentuale più alta tra i dieci comuni della sesta provincia, mentre la più bassa è a Canosa di Puglia. Di seguito il dettaglio città per città:

ANDRIA: 31,03%

BARLETTA: 30,52%

BISCEGLIE: 30,14%

CANOSA DI PUGLIA: 24,73%

MARGHERITA DI SAVOIA: 27,56%

MINERVINO MURGE: 29,22%

SAN FERDINANDO DI PUGLIA: 25,71%

SPINAZZOLA: 31,47%

TRANI: 34,89%

TRINITAPOLI: 24,97%

Il terzo rilevamento alle 23. L’ultimo sarà domani, lunedì 23 marzo, alle ore 15, ovvero alla chiusura delle urne.