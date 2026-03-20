Sono 34 gli anni di attività sul territorio della Confraternita di Misericordia di Andria al servizio della comunità. Dal 1992 sono stati oltre un migliaio i volontari che hanno indossato la divisa giallociano con ben oltre 5 milioni di chilometri effettuati con i mezzi e migliaia di famiglie aiutate. Domani, sabato 21 marzo, ci saranno due importanti appuntamenti per celebrare un nuovo anno al servizio della comunità. Una intera giornata nell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” per visite di prevenzione dedicate ai “nei” grazie alla collaborazione con il Calcit e con il Prof. Paolo Romita e la sua equipe sanitaria della clinica dermatologica dell’Università di Bari e poi nel pomeriggio, alle 18,30, il rito della vestizione per 13 nuove consorelle e confratelli di Misericordia.

Un rito antichissimo dall’alto valore pratico e morale e che vedrà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi con la concelebrazione di Don Francesco Piciocco e Don Giuseppe Zingaro all’interno della Parrocchia delle Sacre Stimmate.